Князь Монако Альбер II, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о первом симптоме. По его словам, заболевание началось с насморка. У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала ..

Князь Монако Альбер II, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о первом симптоме. По его словам, заболевание началось с насморка."У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу", – отметил он. Через некоторое время у АльбераII поднялась температура, но все симптомы были легкими.Напомним, 19 марта СМИ сообщили о том, что князь Монако заразился коронавирусом. Представители княжеского дворца уточнили, что здоровье Альбера II не вызывает беспокойства, сообщает