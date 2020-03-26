В Италии за сутки умерли 683 человека - на 60 меньше, чем накануне, а общее число погибших за все время достигло 7 503. Число погибших от COVID-19 в мире перевалило за 20 тысяч.

В Италии за сутки умерли 683 человека — на 60 меньше, чем накануне, а общее число погибших за все время достигло 7 503. До сих пор это самое большое в Европе число заболевших в одной стране.Положительным оказался тест 71-летнего принца Чарльза, он сейчас находится в самоизоляции, напоминает телеканал "Россия 24". Режим комендантского часа ужесточила Саудовская Аравия, теперь он действует с 15 до 6 часов утра. Число погибших от COVID-19 в мире перевалило за 20 тысяч.