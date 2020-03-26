Samsung выпустила обновление, которое делает функции последнего флагманского смартфона Galaxy S20 доступными более ранним моделям

Компания Samsung выпустила обновление, которое делает функции последнего флагманского смартфона Galaxy S20 доступными более ранним моделям. Новые возможности, в частности, откроются владельцам прошлогодних Galaxy S10, S10+ и S10e, а также Note10 и Note10+.Одна из функций - Single Take ("Мультикадр"), которая делает снимок одного и того же момента с разных камер. За создание подборки отвечают алгоритмы машинного обучения: ИИ снимает как можно больше фото и видео за 10 секунд, а потом предлагает выбрать лучшие кадры.До Galaxy S10 доберется улучшенный режим ночной фотосъемки (Night Mode), до S10 и Note 10 - режим ночной видеосъемки в технике гиперлапс (Night Hyperlapse), то есть с увеличенным интервалом между кадрами.Для видео появится возможность вручную выставлять параметры ISO, выдержку и уровень экспозиции. В "профессиональном" режиме (Pro Video) также можно будет переключаться во время записи с фронтальной камеры на основную.Старые модели наделят и другими функциями S20. В числе заявленных изменений - автоматическая группировка схожего контента в галерее, возможность обрезки изображения желаемого размера, функция "Быстрая отправка" (Quick Share) для обмена файлами с находящимися поблизости людьми. Еще один инструмент - Music Share - позволит не прерывать соединение с Bluetooth-колонкой или автомобильной аудиосистемой, чтобы к ним можно было подключить второе устройство.