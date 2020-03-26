∎Компания Nissan уже заявляла о намерении серьезно сократить оперативные расходы, и ради этого снова зарезать марку Datsun, под которой сейчас выпускаются бюджетные автомобили. В Индонезии и Индии деятельность бренда уже сворачивают, судьба российского филиала до сих пор под вопросом.

Компания Nissan уже заявляла о намерении серьезно сократить оперативные расходы, и ради этого снова "зарезать" марку Datsun, под которой сейчас выпускаются бюджетные автомобили. В Индонезии и Индии деятельность бренда уже сворачивают, судьба российского филиала до сих пор под вопросом.Об уходе марки Datsun с индонезийского рынка объявлено почти официально. Уже остановлен местный завод компании, который собирал для Индонезии две модели - соплатформенные компактвэн и небольшой кроссовер, а складские запасы дилеров перестали пополняться. Ожидается, что продажи будут свернуты в течение весны.В Индии присутствие марки если не ликвидируют, то существенно ограничат. По предварительным данным, локальный модельный ряд, который сейчас состоит из двух моделей, сократят до одной: собирать небольшой доступный внедорожник планируется на заводе Datsun, но вот в продаже он может появиться под маркой Nissan.Что касается России, то в нашей стране успехи Datsun, как и в Индонезии, и в Индии, серьезными не назовешь. В 2019 году марка смогла продать чуть более 18 тысяч машин, и хоть это и на 15% больше, чем в 2018-м, воображение цифра не поражает.Тем не менее, в российском офисе Datsun еще в прошлом году уверяли, что закрывать бизнес никто не собирается. Относительно недавно на рынок вышел слегка обновленный седан Datsun on-Do, чуть позже ему добавили новую комплектацию, а еще марка, по слухам, собирается расширить свою модельную линейку (она состоит из седана и хэтчбека mi-Do) за счет некоего недорогого вседорожника. Но суждено ли этому сбыться - большой вопрос.