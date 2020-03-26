Под предлогом продажи обуви злоумышленник завладел деньгами потерпевшей.

В июне прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.В одной из социальных сетей потерпевшая нашла объявление о продаже обуви. Договорившись о покупке, она перевела денежные средства в сумме 2800 рублей продавцу, но товар так и не получила. Завладев деньгами, злоумышленник на связь выходить перестал.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемый был установлен. Им оказался 25-летний житель города Тула, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативниками уголовного розыска молодой человек был задержан на территории города Тула и доставлен в ОМВД России по Меленковскому району.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам противоправной деятельности.