Мэр итальянского Бергамо Джорджо Гори считает, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской Аталантой и испанской Валенсией способствовал распространению коронавирусной инфекции. Встреча прошла в Милане 19 февраля в присутствии 44 тысяч зрителей.

Мэр итальянского Бергамо Джорджо Гори считает, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" способствовал распространению коронавирусной инфекции. Встреча прошла в Милане 19 февраля в присутствии 44 тысяч зрителей."Эта встреча стала биологической бомбой. Еще никто не знал, что вирус распространялся. Вполне возможно, что более сорока тысяч зрителей были заражены", — приводит слова Гори ТАСС. Первым заразившимся в Валенсии был как раз испанский журналист Энрике Матеу, работавший на игре. Вирус был выявлен у пятерых футболистов "Валенсии" и запасного вратаря "Аталанта" Марко Спортьелло.Ответный матч прошел 10 марта в Валенсии при пустых трибунах. Однако за воротами стадиона "Месталья" собралась многочисленная толпа болельщиков.