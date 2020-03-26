Мировые цены на нефть вновь начали снижаться. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на лондонской бирже ICE Futures на $1 (- 3,68%) до $26,15 за баррель. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,49 (- 2,04%) до $23,52 за баррель.

Мировые цены на нефть вновь начали снижаться. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на лондонской бирже ICE Futures на $1 (- 3,68%) до $26,15 за баррель. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,49 (- 2,04%) до $23,52 за баррель.Между тем утром 25 марта цены на нефть росли после выхода новости о том, что сенаторы-демократы и администрация президента США Дональда Трампа достигли соглашения по пакету антикризисных мер в размере $2 триллионов, сообщает Bloomberg.В свою очередь Американский институт нефти (API) заявил накануне, что запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,35 миллиона баррелей, запасы бензина — на 2,6 миллиона баррелей, запасы дистиллятов — на 1,9 миллиона баррелей.При этом на физическом рынке (с немедленной поставкой) нефть продают со значительной скидкой к котировкам Brent и WTI, что свидетельствует об избытке предложения.Эксперты полагают, что обстановка продолжит ухудшаться, поскольку весь масштаб избытка предложения прояснится в ближайшие недели.