Сотрудники полиции предлагают молодому поколению москвичей сообщить пожилым родственникам о том, что в условиях объявленных ограничительных мер для людей старше 65-ти лет они должны быть особенно бдительными...

Сотрудники полиции предлагают молодому поколению москвичей сообщить пожилым родственникам о том, что в условиях объявленных ограничительных мер для людей старше 65-ти лет они должны быть особенно бдительными, и довести до них следующую информацию.В сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств, например, сообщить:- о несуществующей болезни у вас или ваших родственников;- о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии;- о снятии с вашего счета/карты денег.Поэтому столичные полицейские настоятельно рекомендуют:- ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;- ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники;- при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, или своим близким;- ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.Не поддавайтесь на провокации мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон полиции: «02» (с мобильного – 102).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве