Первым человеком, у которого диагностировали новый тип коронавируса, была продавщица креветок. Женщина по фамилии Вэй работала на рынке Хуанань морепродуктов в Ухане, передает РИА Новости ..

Первым человеком, у которого диагностировали новый тип коронавируса, была продавщица креветок. Женщина по фамилии Вэй работала на рынке "Хуанань" морепродуктов в Ухане, передает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Пэнпай".В начале декабря у продавщицы по неизвестной причине поднялась температура. Женщина обратилась в клинику, которая находилась на первом этаже ее дома, где ей сделали укол. Однако препарат только на время помог ей избавиться от недомогания. Через некоторое время женщина обратилась в больницу при Хуачжунском университете науки и технологии, передает телеканал "".Специалисты пока не могут доподлинно сказать, действительно ли продавщица креветок была первым пациентом с коронавирусом. Кроме того, остается неизвестным, при каких обстоятельствах инфекция могла передаться от животного к человеку, сообщает .