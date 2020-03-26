Россия сможет справиться с пандемией коронавируса в сжатые сроки. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле.

Россия сможет справиться с пандемией коронавируса в сжатые сроки. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле.Прогноз по борьбе с коронавирусом глава государства назвал"неплохим". "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы скоронавирусом расправимся", – сказал Путин, добавив, что с COVID-19,возможно, удастся справиться раньше.Предпринятые правительством меры для борьбы скоронавирусом временные, гарантировал Путин. Срок их действия будет тем короче,чем жестче они будут соблюдаться.В России на 26 марта зарегистрировано 840 случаев заражениякоронавирусом, большинство из них в Москве. Столичная мэрия объявила о закрытиис 28 марта по 5 апреля ресторанов, кафе, некоторых парков и других местмассового скопления людей.Ранее Владимир Путин выступил с инициативами по поддержкеграждан и бизнеса в условиях пандемии. Президент предложил ввести налоговыеканикулы на шесть месяцев за исключением уплаты налога на прибыль, а такжепредложил отсрочить исполнение кредитных обязательств для тех граждан, чеймесячный доход сократился на треть.По всему миру количество заразившихся COVID-19 приближаетсяк 500 тысячам. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, Италии, Испании,Франции, Великобритании. Пальму первенства по темпам распространениякоронавируса удерживают Соединенные Штаты: последнее время там ежесуточнофиксируется более 10 тысяч новых случаев заболевания.Китайские специалисты призывают не надеяться, что пандемия взападных странах скоро закончится. Вирусолог из Шанхая Чжан Вэньхун полагает,что на борьбу с COVID-19 может уйти до двух лет. Пик эпидемии придется наапрель-июнь, а с началом осени коронавирус ударит с новой силой, полагаетспециалист.Победить COVID-19 можно только общими усилиями всех стран,уверен вирусолог. Он призвал обратить внимание на опыт Китая: благодаря жесткимкарантинным мерам справиться с КНР удалось за несколько месяцев.25 Мар 2020 в 9:43 PDT