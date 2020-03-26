Россия сможет справиться с пандемией коронавируса в сжатые сроки. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле.
Россия сможет справиться с пандемией коронавируса в сжатые сроки. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле.
Прогноз по борьбе с коронавирусом глава государства назвал
"неплохим". "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с
коронавирусом расправимся", – сказал Путин, добавив, что с COVID-19,
возможно, удастся справиться раньше.
Предпринятые правительством меры для борьбы с
коронавирусом временные, гарантировал Путин. Срок их действия будет тем короче,
чем жестче они будут соблюдаться.
В России на 26 марта зарегистрировано 840 случаев заражения
коронавирусом, большинство из них в Москве. Столичная мэрия объявила о закрытии
с 28 марта по 5 апреля ресторанов, кафе, некоторых парков и других мест
массового скопления людей.
Ранее Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке
граждан и бизнеса в условиях пандемии. Президент предложил ввести налоговые
каникулы на шесть месяцев за исключением уплаты налога на прибыль, а также
предложил отсрочить исполнение кредитных обязательств для тех граждан, чей
месячный доход сократился на треть.
По всему миру количество заразившихся COVID-19 приближается
к 500 тысячам. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, Италии, Испании,
Франции, Великобритании. Пальму первенства по темпам распространения
коронавируса удерживают Соединенные Штаты: последнее время там ежесуточно
фиксируется более 10 тысяч новых случаев заболевания.
Китайские специалисты призывают не надеяться, что пандемия в
западных странах скоро закончится. Вирусолог из Шанхая Чжан Вэньхун полагает,
что на борьбу с COVID-19 может уйти до двух лет. Пик эпидемии придется на
апрель-июнь, а с началом осени коронавирус ударит с новой силой, полагает
специалист.
Победить COVID-19 можно только общими усилиями всех стран,
уверен вирусолог. Он призвал обратить внимание на опыт Китая: благодаря жестким
карантинным мерам справиться с КНР удалось за несколько месяцев.
25 Мар 2020 в 9:43 PDT