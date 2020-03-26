В транспортной блокаде оказались тысячи жителей Наро-Фоминского района. До ближайшей автобусной остановки нужно пройти пешком километры по грязи и бездорожью. К домам не могут проехать ни скорая, ни пожарные. После многочисленных жалоб дорогу включили в план ремонта, но частично.

В транспортной блокаде оказались тысячи жителей Наро-Фоминского района. До ближайшей автобусной остановки нужно пройти пешком километры по грязи и бездорожью. К домам не могут проехать ни скорая, ни пожарные. После многочисленных жалоб дорогу включили в план ремонта, но частично.Резиновые сапоги, лопата и шины с шипами — это минимальный набор для жителей СНТ "Квант-88" и еще 17 населенных пунктов. Иначе по такой дороге рискуют не добраться.Такую полосу препятствий вынуждены преодолевать почти 10 тысяч жителей Наро-Фоминского района — это 4 деревни и полтора десятка дачных поселков. Дорогу к ним снова размыло.- Приходится ехать так 5 км. 40 минут можно плестись, чтобы не разбить подвеску.Конечная остановка у автобуса деревня Цыплино — это почти в 5 километрах от первого по пути товарищества. Когда дорога была лучше, общественный транспорт ходил дальше — до деревни Архангельское. Но последний рейс прибыл туда в конце 90-х годов."До 1995 года здесь было автобусное сообщение, здесь была более-менее приличная дорога. Даже рассказывают, что на самом деле здесь изначально должен был быть асфальт", — вспоминает Максим Соловьев, председатель СНТ "Флора".Оперативно добраться до жителей не могут даже экстренные службы.- Когда внук заболел, дочка звонит: приезжай срочно. Так мы приехали с дедом намного раньше, чем приехала скорая, понимаете? И как мы можем здесь находиться и быть уверены в том, что наши внуки и дети, да и мы будем нормально добираться и жить?Проблемы и с продуктами. Раньше их дважды в неделю доставляла автолавка, но она теперь сюда добраться тоже не может.- У нас есть тут один единственный магазин, который находится в деревне Архангельское. Но он летний, его открывают где-то с мая, сейчас он не работает.Чтобы дорога окончательно не развалилась, каждую весну жители вызывают грейдер. Оплачивают, конечно, сами.- Где-то порядка 100 тысяч. Нет здесь бизнесменов, в основном одни пенсионеры. Они и платят взносы.Жители давно шлют жалобы во все возможные инстанции. И дорогу в конце 2019 года все-таки включили в план ремонта, но как-то странно: с одного края асфальт будет класть одна бригада, с другого — вторая, а посредине останется участок в 800 метров, за который браться никто не хочет.- Сначала идет Можайский район, дальше идет Наро-Фоминский район. То есть ни Можайский деньги район не хочет вкладывать в эту дорогу, ни Наро-Фоминский район не хочет вкладывать. Они считают, что это дорога нам не нужна.Проект будут разрабатывать до середины лета. Учтут ли пожелания жителей, или на дороге так и будет дыра длиною почти в километр — неизвестно.