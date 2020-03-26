Чихну на конкурентов. Заражен коронавирусом. Предложение из Новокузнецка. То ли шутка, то ли всерьез. Но явно - не время сейчас для подобных провокаций.

"Чихну на конкурентов. Заражен коронавирусом". Предложение из Новокузнецка. То ли шутка, то ли всерьез. Но явно — не время сейчас для подобных провокаций.Илон Маск лично изобретет вакцину от коронавируса, небоскреб Дональда Трампа — станет поликлиникой, а ученые докажут, что динозавров убил именно COVID-19. Это не новости альтернативной реальности, а ставки, которые сейчас принимают российские букмекеры. Пока спорт на карантине — в качестве поводов для денежных споров используют пандемию.Для стороннего наблюдателя в этом смысле интересны прогнозы на создание препаратов против коронавируса. Букмекеры считают, что ВОЗ объявит о появлении рабочего варианта вакцины — до конца этого года. Коэффициент — больше единицы, то есть вероятность — 85 процентов. Впрочем, поставить можно и на другие не столь очевидные события — от цены гречки до отмены государственных экзаменов.Тут работает принцип о кризисе, во время которого все средства для заработка — хороши. Главное, чтобы попытка нажиться на хайпе — не выходила за рамки закона. Наглядный пример сегодняшнего дня — из Новокузнецка. Где появилось весьма оригинальное предложение по устранению бизнес-конкурентов.Чихать он хотел на ваших конкурентов. Понимать стоит буквально. И начихать и накашлять, и даже обратиться после к медикам, сообщив о симптомах и круге контактных лиц. Полный пакет услуг — 50 000 рублей."Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность автора сообщений, им оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка, он пояснил, что таким образом хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений", — сообщила Наталья Маслакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.То ли фитнесс-тренер, то ли маркетолог, личность многогранная. В свободное от создания сомнительных объявлений время, играет на гитаре, обливается водой на морозе, читает стихи и гнет сковородки.Очевидно, деформация металла юному жителю Кузбасса пока даётся лучше, чем придумывание шуток. Он хоть и признался, что в Китае никогда не был, и просто хотел привлечь внимание, юмор никто не оценил. Желанная популярность пришла, откуда не ждали. Про Руслана теперь говорят в местном подразделении Роспортребнадзора и СК. Только вот сам Руслан уже ни с кем говорить не хочет.А вот принести публичные извинения аудитории, Следственный комитет Руслану не сказал, и видимо, поэтому он до сих пор не извинился. Ведь так неочевидно, что когда в мире ежедневно от коронавируса погибают сотни людей, любые шутки об этом – кощунство."Мне кажется, что человек, который 25 марта 2020 года позволяет себе подобного рода шутки, он либо умственно неполноценен от рождения, вероятнее всего, либо это очень циничный подонок, которого надо изолировать от общества", — считает Армен Гаспарян, журналист, публицист.Шутка непросто неактуальна, более того вторична, подобное объявление уже бродило по интернету в начале марта. Тогда его автор, также заявил о попытке пошутить, как и сейчас, шутка широкой аудитории не зашла."Я удалил, потому что понял, что люди шуток не понимают! Сейчас надо не искать виноватых и стрелочников, при том самых маленьких, какого-то 21- летнего, как я прочитал, парня тренера из Новокузнецка, ну неужели из-за этого тренера рухнула вся система здравоохранения", — оправдывается Андрей Капитонов, автор пранка про заражение конкурентов коронавирусом.Конечно, не рухнет. Но в такие времена, осознанность и человечность, пожалуй, ценнейшие из качеств, но их отсутствие конечно не повод для судебного разбирательства."Да, конечно, объявление, ну, за гранью, скажем так. И если бы он это сделал, к нему бы кто-то обратился, это был бы состав уголовный именно за причинение имущественного ущерба. Но само по себе это объявление не является никаким таким сообщением, которое может, только из-за этого сообщения, повлечь какую-либо ответственность", — заверила Сталина Гуревич, адвокат.Впрочем, похоже, несмотря на испуг от поднявшейся шумихи, автор поста происходящим вполне доволен. В свежей "стори" из Инстаграма чуть ли не с гордостью констатирует, сначала дал интервью одному телеканалу, а после позвонил СК. На всё остальное ему видимо и правда, начихать.