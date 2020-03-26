Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пессимистично оценил перспективы экономики России. Его прогноз оказался хуже оценок международного рейтингового агентства Fitch.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пессимистично оценил перспективы экономики России. Его прогноз оказался хуже оценок международного рейтингового агентства Fitch.В марте 2020 года агентство Fitch из-за коронавируса и падения цены нефти снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1% в текущем году, а мирового ВВП — с 2,5% до 1,3%.Оценки Кудрина хуже: роста экономики России не будет в "мягком случае", а в жестком – сокращение экономики.Всему виной, по его словам, ограничения в отраслях из-за распространения коронавируса. "Нарушение производственных цепочек привет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста", — заявил Кудрин в Совете Федерации."Я говорю даже мягко сейчас, потому что прогнозы сейчас уточняются и, скорее всего, будет снижение ВВП", — отметил экс-министр финансов России.Глава ВТБ Андрей Костин назвал коронавирус большей угрозой для экономики России, чем падение цены нефти."Думаю, что коронавирус намного хуже, — отметил Костин в интервью Bloomberg. — Мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом".По его словам, ситуация труднопредсказуемая, и здесь бессильны экономисты и финансовые аналитики. Страны вводят карантин, целые отрасли попадают под ограничения.Европа и Китай больше пострадали от вируса. Вместе эти страны обеспечивали "60% российской внешней торговли".По прогнозу Костина, нефть могла бы подорожать до $45-50 за баррель, но этому мешает пандемия.