В ночь на 26 марта в Московской области случился страшный пожар. В деревне Крючково загорелся частный дом, где проживала семья с детьми, сообщает РИАМО. Двое взрослых с тремя ..

В ночь на 26 марта в Московской области случился страшный пожар. В деревне Крючково загорелся частный дом, где проживала семья с детьми, сообщает РИАМО.Двое взрослых с тремя несовершеннолетними смогли самостоятельно покинуть здание, но один ребенок остался внутри и погиб. Двое детей получили ожоги лица и рук, им была оказана помощь на месте.Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов. В настоящее время правоохранители выясняют причину случившегося, передает .