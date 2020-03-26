Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций планирует собрать на борьбу с коронавирусом COVID-19 два миллиарда долларов.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций планирует собрать на борьбу с коронавирусом COVID-19 два миллиарда долларов.В первую очередь, собранные средства направят в страны, которые пускают к себе беженцев, а также в бедные государства, которые не могут самостоятельно бороться с распространением заболевания, уточняет телеканал "Россия 24".