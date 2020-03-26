Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус COVID-19 скончались в Москве, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Диагнозы им были поставлены прижизненно. Это пациенты 88 и 73 лет. У них были отмечены пневмония и сопутствующие заболевания.

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус COVID-19 скончались в Москве, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Диагнозы им были поставлены прижизненно. Это пациенты 88 и 73 лет. У них были отмечены пневмония и сопутствующие заболевания.В оперштабе напоминают, что пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, нужно неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. На 25 марта число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 163 человека. Всего в стране выявлены 658 случаев инфицирования. Ранее в России отмечены два случая, когда умирали женщины, у которых был положительный анализ на коронавирус. Но 79-летняя и 69-летняя женщины скончались не от пневмонии, а от сопутствующих заболеваний – отрыв тромба в первом случае и онкологическое заболевание во втором.25 марта с обращением к нации выступил президент России Владимир Путин. Он призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью. Глава российского государства объявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Кроме того, Путин объявил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля переносится на поздний срок. Среди объявленных Путиным мер — увеличение пособия по безработице с 8 тысяч до уровня минимального размера оплаты труда, компенсация выплат по больничным листам, каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Законопроекты по предотвращению распространения коронавируса депутаты Думы рассмотрят в приоритетном порядке.Ранее в Москве до 12 апреля были закрыты школы, а школьники переведены на дистанционный режим обучения. Кроме того, мэр российской столицы Сергей Собянин распорядился, чтобы люди старше 65 лет не ходили на работу.