Испанский нападающий Педро Родригес покинет Челси по окончанию сезона. 32-летний футболист не будет продлевать контракт с лондонским клубом.

Испанский нападающий Педро Родригес покинет "Челси" по окончанию сезона. 32-летний футболист не будет продлевать контракт с лондонским клубом.Контракт Педро рассчитан до 30 июня 2020 года. Нападающий объявил, что не будет подписывать новое соглашение и покинет клуб будущим летом. Пока неизвестно, где продолжит карьеру чемпион мира 2010 и чемпион Европы 2012 года.Педро Родригес пришел из "Барселоны" в 2015 году. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.