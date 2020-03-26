Доллар и евро вновь дорожают на Московской бирже. Курс доллара вырос к 15:15 до 78,68 руб. (+ 0,4 руб.). За один евро дают 85,09 руб. (+ 0,61 коп.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 49,45 коп. до 81,56 руб.

Доллар и евро вновь дорожают на Московской бирже. Курс доллара вырос к 15:15 до 78,68 руб. (+ 0,4 руб.). За один евро дают 85,09 руб. (+ 0,61 коп.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 49,45 коп. до 81,56 руб.По итогам индексной сессии (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) Банк России снизил официальный курс доллара на 26 марта на 1,0565 руб. до 77,7928 руб., курс евро — на 1,2768 руб. до 84,1485 руб.Эксперты отмечают, что рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения мировых цен на нефть. Кроме того, участники рынка закрывают позиции в ожидании телеобращения президента Владимира Путина к россиянам.В своем телеобращении Путин может озвучить меры поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.