Под Уфой начинают строить новую инфекционную больницу. Соответствующее решение накануне принял глава Башкортостана. В основе будет опыт коллег из Москвы по возведению современных медкомплексов.

Под Уфой начинают строить новую инфекционную больницу. Соответствующее решение накануне принял глава Башкортостана. В основе будет опыт коллег из Москвы по возведению современных медкомплексов. Сегодня власти республики провели выездное совещание на строительной площадке будущей клиники. С подробностями — корреспондент ГТРК "Башкортостан" Анвар Аслямов.Новый корпус будет построен из быстровозводимых строительных конструкций. Геодезические работы на площадке уже начались", — передает корреспондент.Отметим, что эту территорию выбрали не случайно. Основу роль в этом сыграло удобное географическое положение — между аэропортом и Уфой.Глава Башкортостана поручил завершить строительные работы за 6 месяцев. Однако правительство республики настаивает на ускорении процесса из-за возможного неблагоприятного сценария."Пик распространения COVID-19, вероятнее всего, придется на май или июнь. К этому времени рассчитываем, что у нас будут дополнительные возможности. По предварительному проекту, мы сможем разместить до 520 человек", — первый зампремьер-министра правительства РБ Андрей Назаров."Треть нового корпуса будет отведена под реанимационные отделения. На оставшейся площади будут располагаться боксовые отделения, которые нужны для изоляции и полноценного лечения пациентов с коронавирусом", — заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.Новая больница будет оснащена новейшим медицинским оборудованием. Непосредственно к строительству подрядчики приступят в ближайшее время.