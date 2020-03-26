В результате столкновения двух легковых автомобилей 6 человек пострадали и один погиб.

Как сообщалось ранее, 20 марта около 20.45 на 62 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районе произошло столкновение автомобилей «Форд Мондео» и «Сузуки СХ-4». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир одного из автомобилей, шесть человек пострадали.По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.В ходе предварительного расследования установлено, что очевидцем указанного дорожно-транспортного происшествия мог стать водитель большегрузного автомобиля с прицепом, обгон которого осуществляла водитель автомобиля «Форд Мондео».В целях более полного и объективного расследования уголовного дела следственный отдел ОМВД России по Меленковскому району обращается к очевидцами данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам:8 (49247) 2 32 46;8 (49247) 2 28 10.