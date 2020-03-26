Политические партии России отреагировали на предложение о сокращении государственного финансирования - выступили против. По мнению некоторых политиков, такая инициатива - глупость.

Политические партии России отреагировали на предложение о сокращении государственного финансирования — выступили против. По мнению некоторых политиков, такая инициатива — глупость.Ранее Институт исследования проблем современной политики призвал к сокращению государственного финансирования политических партий, которые набрали более трех процентов голосов на предыдущих выборах в Государственную Думу. Ведомство вместо этого предлагает выделять бесплатные помещения для собраний, предоставлять налоговые льготы. Обращение с подобной инициативой на имя главы Центрального избирательного комитета России Эллы Памфиловой направил директор института Антон Орлов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что такое предложение является глупостью, поскольку в нем присутствует непонимание принципов партстроительства. По его словам, политики не просто "сидят дома и философствуют", а оказывают гражданам помощь, платят зарплату аппарату, выпускают много литературы. "Где взять деньги на это?", — задался вопросом Жириновский.По словам лидера ЛДПР, политические партии вынуждены тратить на свою деятельность до трех миллионов рублей в день и около миллиарда в год. Если они перестанут получать деньги из государственного бюджета, то вынуждены будут искать спонсоров, которые, в свою очередь, могут агитировать через партии свои интересы.Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов отметил, что партия уже переориентировала расход своих средств на помощь людям в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Она сокращает расходы на проведение избирательных процедур и кампаний.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также высказался против предложения института. По его словам, в настоящее время необходимо думать об укреплении политической системы. Зюганов отметил, что предложения о сокращении госфинансирования — "всякие мелкие примочки", которые ничего толком не решают.Глава "Справедливой России" Сергей Миронов назвал инициативу института привлекательной только на поверхностный взгляд. По его мнению, отказ от поддержки способен нанести ущерб как и самим партиям, так и государству с обществом, поскольку они лишатся одного из важнейших институтов.Председатель "Яблока" Николай Рыбаков, в свою очередь, счел разумным предоставлять партиям помещения для съездов. При этом, по его словам, одно другое не заменяет. Рыбаков отметил, что государственное финансирование не стоит сокращать, сообщает РИА Новости.