378 километров из 600 преодолела через всю Италию колонна спецтехники с российскими военными специалистами. Российские военные специалисты, приехавшие в Италию на борьбу с коронавирусом COVID-19, проследовала Болонью. С итальянской авиабазы Pratica di Mare в 30 километрах юго-западнее Рима россияне двигаются в Бергамо.

378 километров из 600 преодолела через всю Италию колонна спецтехники с российскими военными специалистами. Российские военные специалисты, приехавшие в Италию на борьбу с коронавирусом COVID-19, проследовала Болонью. С итальянской авиабазы Pratica di Mare в 30 километрах юго-западнее Рима россияне двигаются в Бергамо.Российскую колонну сопровождают автомобили итальянских карабинеров, сообщает пресс-служба Минобороны. Всего в Бергамо едут 22 автомобиля и автобус с военспецами, автомобили сопровождения и техобеспечения. Среди этих машин мобильный комплекс анализа и диагностики. Кроме того россияне везут высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции в том числе улиц и домов с запасом дезинфицирующих средств, а также специальное оборудование для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции, аппараты искусственной вентиляции легких.Италия пока удерживает печальные рекорды. Она вторая в мире по числу инфицированных в мире, третья по случаям выздоровления и первая по количеству смертей от коронавирусной инфекции. На 21 час по московскому времени 25 марта в Италии диагноз "коронавирус" подтвержден у 74 тысяч 386 человек, 9 тысяч 362 пациента побороли заболевание. Но для 7 тысяч 503 человек коронавирус стал фатальным.Всего в мире заразились новым короновирусом 454 тысячи 398 человек, 20 тысяч 499 от него погибли. Преодолели заболевание 112 тысяч 982 человека, причем 60 811 из них – в Китае.