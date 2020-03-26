Пойманный на краже посетитель супермаркета на западе Москвы выстрелил в удерживавшего его администратора магазина, после чего скрылся вместе с приятелем.

Пойманный на краже посетитель супермаркета на западе Москвы выстрелил в удерживавшего его администратора магазина, после чего скрылся вместе с приятелем, сообщили в столичном управлении МВД.Инцидент произошел вечером 20 марта в алкомаркете на Славянском бульваре. После неудачной попытки пронести бутылку мимо кассы клиент отказался платить за товар, а в ответ на угрозы со стороны сотрудника выхватил пистолет и выстрелил в него.Пострадавшего госпитализировали, спустя четыре дня задержали подозреваемого. Ему инкриминируют хулиганство, максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.