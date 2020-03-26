Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус COVID-19. Его результат отрицательный. Об этом сообщают ряд немецких СМИ, ссылаясь на представителя правительства ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус COVID-19. Его результат отрицательный. Об этом сообщают ряд немецких СМИ, ссылаясь на представителя правительства ФРГ.При этом Ангела Меркель продолжает работать в условиях домашнего карантина. В начале следующей недели ей сделают очередной тест.Канцлер Германии приняла решение о самоизоляции после того, как поконтактировала с врачом, заразившимся коронавирусом.