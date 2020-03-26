Известный американский вирусолог Чарльз Кэлишер спрогнозировал заражение миллионов людей коронавирусом COVID-19. Эксперт не исключает, что пандемия продлится годы.

Известный американский вирусолог Чарльз Кэлишер спрогнозировал заражение миллионов людей коронавирусом COVID-19. Эксперт не исключает, что пандемия продлится годы.По мере распространения вирус будет поражать миллионы людей.Те, кто останутся незараженными, могут стать носителями COVID-19 во времявторой волны пандемии, заявил специалист по коронавирусным инфекциям ЧарльзКэлишер.Он не исключил, что COVID-19 будет распространяться еще многиемесяцы – до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину. Но на вакцинациюмиллиардов людей по всему миру уйдет много времени, отметил вирусолог.Некорректно сравнивать COVID-19 с гриппом"Испанка", который сто лет назад унес жизни 60 миллионов человек,уверен эксперт. С тех пор медицина продвинулась далеко вперед. "Однако мнекажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы людей, – сказалКэлишер в интервью РБК.В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек в 56регионах. За последние сутки было выявлено 182 новых случая, из них 136 – вМоскве. 38 человек выздоровели.Неделя с 28 марта по 5 апреля по поручению президентаВладимира Путина объявлена нерабочей. В Москве закроются кафе, рестораны,торговые центры, парки и другие места массового скопления людей. Работать будуттолько продуктовые магазины и аптеки.На 26 марта коронавирусом по всему миру заразились 472тысячи человек, 115 тысяч выздоровели. Соединенные Штаты вышли на первое местопо темпам распространения COVID-19: каждые сутки там фиксируется более 10 тысячновых случаев.26 марта лидеры стран "Большой двадцатки" проведутэкстренный саммит в онлайн формате. Главы государств обсудят меры по борьбе с25 Мар 2020 в 9:43 PDT