Малые города России — в борьбе за большие деньги. Проект благоустройства набережной реки Волга в Конаково стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает ГТРК Тверь.

Малые города России — в борьбе за большие деньги. Проект благоустройства набережной реки Волга в Конаково стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает ГТРК "Тверь".Теперь Минстрой России выделит городу миллионный грант. Как отметили организаторы, выиграть в конкурсе удалось благодаря прошедшей в 2019 году встрече с победителями прошлых лет. Тогда городская администрация разрабатывала пакет конкурсной документации.- К нам приезжали коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Самары и Чебоксар. Они рассказали о своем положительном опыте, предостерегли о возможных ошибках и давали несколько ценных советов. Мы очень вдохновились личным общением с победителями и поверили, что выиграть федеральный конкурс вполне возможно.Кроме Конаково, в конкурсе приняли участие еще несколько городов региона. Победители поделились опытом, и в рамках встречи разобрали наиболее перспективные проекты. Теперь шансов на победу у них стало гораздо больше, отметили участники.