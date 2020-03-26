В центре Калуги водитель ГАЗели не пропустил при повороте маршрутку. После столкновения микроавтобус вылетел на тротуар и едва не сбил группу людей, еле успевших отшатнуться.

В центре Калуги водитель "ГАЗели" не пропустил при повороте маршрутку. После столкновения микроавтобус вылетел на тротуар и едва не сбил группу людей, еле успевших отшатнуться.Инцидент, по информации издания KP40.RU, произошел на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в среду, 25 марта. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.