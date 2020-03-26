Вся мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса, - заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России.
"Вся мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса", — заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России.
"Нам пока удается сдерживать, но Россия даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угроз", — отметил глава государства.
"Рядом с нашими границами находятся государства, полностью зараженные эпидемией", — сказал Путин.
"Главный наш приоритет — жизнь и здоровье граждан", — продолжил президент.
Обращение Владимира Путина транслируют телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.