Вся мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса, - заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России.

"Вся мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса", — заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России."Нам пока удается сдерживать, но Россия даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угроз", — отметил глава государства."Рядом с нашими границами находятся государства, полностью зараженные эпидемией", — сказал Путин."Главный наш приоритет — жизнь и здоровье граждан", — продолжил президент.Обращение Владимира Путина транслируют телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.