Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Ради этого 25 марта он отменил свою поездку в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству. Заседание Совета по культуре перенесено. В обращении президент России предложил еще ряд важных вещей.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Ради этого 25 марта он отменил свою поездку в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству. Заседание Совета по культуре перенесено. В обращении президент России предложил еще ряд важных вещей.Путин подчеркнул, что России не удастся полностью отгородиться от этой угрозы распространения коронавирусной инфекции в силу своего географического положения. Но благодаря своевременно принятым мерам в стране пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.Глава российского государства призвал граждан предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса. Это, по словам президента, поможет максимально снизить риски. В связи с этим Путин предложил отложить проведение голосования по поправкам к Конституции на более поздний срок. Первоначально оно планировалось на 22 апреля."Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".Кроме того, Владимир Путин предложил для предотвращения быстрой угрозы распространения коронавируса рабочую неделю с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объявить нерабочей с сохранением заработной платы.При этом Путин подчеркнул, что работу в обычном режиме продолжат все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти."Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", — призвал Путин.Обращение Владимира Путина к согражданам по коронавирусу длилось 17 минут.