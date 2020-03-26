Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам на сумму свыше 1 миллиона руб.

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам на сумму свыше 1 миллиона руб.Это будет подоходный налог, как в других странах мира. Такие доходы граждан от размещения вкладов и вложений в ценные бумаги должны облагаться налогом.Поэтому президент РФ предложил налог в размере 13% для россиян, "чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей". Это коснется 1% счетов россиян.Объем средств населения в банках России по состоянию на 1 января 2020 года составил 30 549 миллиардов руб. согласно данным государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".Сумма вкладов в 2019 году выросла на 10,1% (в 2018 году – рост на 6,5%). Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках по состоянию на 1 января 2020 года составил 34 700 миллиардов руб. Рост за 2019 год – 10,4% (в 2018 году – увеличение на 7,9%).Наиболее активно в 2019 году росли крупные вклады физических лиц в диапазонах от 1,4 миллиона до 3 миллионов руб. и от 1 миллиона до 1,4 миллиона руб., увеличившиеся на 15,1% и 12,2% по сумме и на 14,7% и 12,2% по количеству счетов соответственно. Вклады от 100 тысяч до 1 миллиона руб. выросли на 7,9% по сумме и на 7,0% по количеству счетов. Сбережения свыше 3 миллионов руб. выросли на 6,3% по сумме и на 14,0% по количеству счетов. Вклады до 100 тысяч руб. увеличились на 3,1% по сумме и на 2,4% по количеству счетов.В результате доля вкладов от 1,4 миллиона до 3 миллионов руб. увеличилась с 10,3% до 10,9%. Доля вкладов от 1 миллиона до 1,4 миллиона руб. выросла с 11,9% до 12,3%. Доля вкладов в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона руб. незначительно уменьшилась и составила 36,1%. Доля вкладов свыше 3 миллиона руб. уменьшилась с 32,6% до 32,1%. Доля вкладов размером менее 100 тысяч руб. уменьшилась с 9,0% до 8,6%.Средний размер вклада физических лиц (без счетов до 1 тысячи руб.) на 1 января 2020 года составил 172 тысячи руб., увеличившись с начала года на 3,7%. Средний размер вклада малых предприятий (без счетов до 1 тысячи руб.) на 1 января 2020 года составил 1 480 тысяч руб.Средние ставки по рублевым годовым вкладам на сумму 1 миллион руб. за 2019 год уменьшились на 1,3 п. п. с 7,1% до 5,8%. Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,5 п. п. с 7,1% до 5,6% годовых.