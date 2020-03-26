За победу боролись контакт-центры из всех регионов России, а также лучшие центры из Казахстана и Белоруссии

Контактный центр ПСБ одержал победу сразу в нескольких номинациях международной премии «Хрустальная гарнитура», которая ежегодно проводится в индустрии операторов, менеджеров и руководителей колл-центров, команд обслуживания, продаж и операционной поддержки, успешных контакт-центров.За победу боролись контакт-центры из всех регионов России, а также лучшие центры из Казахстана и Белоруссии.Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды в номинациях: «Лучший менеджер по управлению качеством» (Мария Цыгельнюк, руководитель группы оценки и контроля качества), «Продавец года» (Арсений Евсеев, специалист по ипотечному кредитованию отдела продаж), «Лучшая небольшая команда по обслуживанию клиентов» (Лаврентий Кротиков, старший специалист отдела дистанционного обслуживания юридических лиц (по линии ГОЗ).Ранее, в сезоне 2019-2020 проекты ПСБ и работа сотрудников банка получали признание и стали финалистами в таких номинациях, как «Лучший работодатель», «Продавец года», «Лучший менеджер по управлению качеством», «Лучшее применение роботизации и искусственного интеллекта (с участием ботов)», «Лучшая практика внутреннего взаимодействия с контакт-центром».