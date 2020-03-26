Несмотря на объявленные президентом каникулы, на следующей неделе Совет Федерации и Государственная дума продолжит работу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что предложенные Владимиром Путиным меры смягчат последствия коронавируса для россиян. При этом она подчеркнула, что, несмотря на объявленные президентом каникулы, на следующей неделе сенат продолжит работу.Для исполнения президентских поручений по борьбе с коронавирусом потребуется принять новые законы, и Государственная Дума начнет рассматривать их уже на следующей неделе. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. При этом Совет Госдумы обсудит соответствующие инициативы уже в четверг, 26 марта, — на дополнительном заседании.