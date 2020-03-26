Россияне, которые держат деньги на банковских депозитах, потеряют миллиарды рублей. О новом налоге объявил президент Владимир Путин. Мера вводится для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.
Россияне, которые держат деньги на банковских депозитах, потеряют миллиарды рублей. О новом налоге объявил президент Владимир Путин. Мера вводится для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.
Глава государства предложил взимать налог 13% с дохода
граждан по вкладам свыше миллиона рублей. Такими депозитами обладает примерно
1% населения страны, уточнил президент.
Из-за инициативы Путина граждане недополучат более 100
миллиардов рублей, отмечает Forbes. С точки зрения банковской системы
предложенная главой государства мера затронет не меньше половины депозитов,
считают эксперты издания.
На вклады от миллиона рублей приходилось 55% объемов
депозитов россиян, отмечали ранее в Агентстве по страхованию вкладов. Там
уточнили, что на январь текущего года на депозитах наши граждане хранили более
30 триллионов рублей.
Общий объем вкладов, подлежащих налогообложению, составляет
почти 17 триллионов рублей, отмечает Forbes. Эксперты издания подчеркивают, что
для введения нового сбора необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс.
О взимании налога с процентов по банковским вкладам Владимир
Путин в своем обращении к россиянам. Глава государства предложил ряд
мер для поддержки граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса.
Помимо прочего, президент анонсировал ежемесячную выплату
пяти тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. Также Путин инициировал шестимесячную
отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса и на такой же срок предложил
ввести мораторий на подачи кредиторами заявлений о несостоятельности и взимании
штрафов.
на 26 марта заразились 472 тысячи человек,
выздоровели 115 тысяч. В России COVID-19 выявлен у 840 человек, большинство -
жители Москвы. Начиная с субботы, 28 марта, в столице закрываются кафе,
рестораны, торговые центры и другие места массового скопления людей, работать
будут только продуктовые магазины и аптеки.
25 Мар 2020 в 9:43 PDT