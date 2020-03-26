Россияне, которые держат деньги на банковских депозитах, потеряют миллиарды рублей. О новом налоге объявил президент Владимир Путин. Мера вводится для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.

Россияне, которые держат деньги на банковских депозитах, потеряют миллиарды рублей. О новом налоге объявил президент Владимир Путин. Мера вводится для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.Глава государства предложил взимать налог 13% с доходаграждан по вкладам свыше миллиона рублей. Такими депозитами обладает примерно1% населения страны, уточнил президент.Из-за инициативы Путина граждане недополучат более 100миллиардов рублей, отмечает Forbes. С точки зрения банковской системыпредложенная главой государства мера затронет не меньше половины депозитов,считают эксперты издания.На вклады от миллиона рублей приходилось 55% объемовдепозитов россиян, отмечали ранее в Агентстве по страхованию вкладов. Тамуточнили, что на январь текущего года на депозитах наши граждане хранили более30 триллионов рублей.Общий объем вкладов, подлежащих налогообложению, составляетпочти 17 триллионов рублей, отмечает Forbes. Эксперты издания подчеркивают, чтодля введения нового сбора необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс.О взимании налога с процентов по банковским вкладам ВладимирПутин в своем обращении к россиянам. Глава государства предложил рядмер для поддержки граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса.Помимо прочего, президент анонсировал ежемесячную выплатупяти тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. Также Путин инициировал шестимесячнуюотсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса и на такой же срок предложилввести мораторий на подачи кредиторами заявлений о несостоятельности и взиманииштрафов.на 26 марта заразились 472 тысячи человек,выздоровели 115 тысяч. В России COVID-19 выявлен у 840 человек, большинство -жители Москвы. Начиная с субботы, 28 марта, в столице закрываются кафе,рестораны, торговые центры и другие места массового скопления людей, работатьбудут только продуктовые магазины и аптеки.25 Мар 2020 в 9:43 PDT