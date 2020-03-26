Мировой спрос на нефть может снизиться на 4,9 миллиона баррелей в день, или примерно на 4,9% в 2020 году, из-за вспышки коронавируса, заявила в среду крупнейшая в Норвегии независимая энергетическая консалтинг-компания Rystad Energy, передает Reuters.

Мировой спрос на нефть может снизиться на 4,9 миллиона баррелей в день, или примерно на 4,9% в 2020 году, из-за вспышки коронавируса, заявила в среду крупнейшая в Норвегии независимая энергетическая консалтинг-компания Rystad Energy, передает Reuters.В компании спрогнозировали на прошлой неделе, что спрос будет падать на 2,8 миллиона баррелей в день в 2020 году.Как отметили в Rystad Energy, спрос на нефть в апреле, согласно прогнозам, упадет на 16 миллионов баррелей в день по сравнению с годом ранее.Rystad прогнозирует падение спроса на авиатопливо в годовом исчислении на 20%, или на 1,4 миллиона баррелей в день, тогда как ожидается, что объем авиаперевозок снизится на 8%.В компании сказали, что спрос на автомобильное топливо снизится на 5,6%, или на 2,8 миллиона баррелей в день в годовом исчислении.