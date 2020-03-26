Оперштаб сообщает, что по решению главного санитарного врача региона с 26 марта на Кубани прекращают работу все объекты развлечений, в том числе кинотеатры, спортзалы, досуговые центры и фудкоры в торговых центрах. Также будет временно прекращены экскурсии.

Оперштаб сообщает, что по решению главного санитарного врача региона с 26 марта на Кубани прекращают работу все объекты развлечений, в том числе кинотеатры, спортзалы, досуговые центры и фудкоры в торговых центрах. Также будет временно прекращены экскурсии, передает ГТРК "Кубань".Кроме того, на территории Краснодарского края будут запрещены любые спортивные и культурно-досуговые мероприятия, а также предоставление услуг по курению кальяна. Нарушившие постановление главного санитарного врача региона понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, которое пересматривает наказание до приостановления деятельности компании на срок до трех месяцев.