В Самаре готовятся запустить обучающий онлайн-курс с ведущим мировым исследователем по ультразвуковой диагностике Филиппом Жанти. Учебная программа Эхокардиография плода будет посвящена исследованию сердца плода и впервые будет проходить в режиме онлайн на сайте СамГМУ.

В Самаре готовятся запустить обучающий онлайн-курс с ведущим мировым исследователем по ультразвуковой диагностике Филиппом Жанти. Учебная программа "Эхокардиография плода" будет посвящена исследованию сердца плода и впервые будет проходить в режиме онлайн на сайте СамГМУ. Во время обучения студенты дельно рассмотрят нормы развития и возможные патологии, передает ГТРК "Самара".Как отметила профессор кафедры акушерства и гинекологии университета Регина Балтер, врожденные пороки сердца сейчас находятся на втором месте причин младенческой и перинатальной смертности. В первую очередь, данный онлайн-практикум будет нужен врачам ультразвуковой диагностики, которые принимают беременных женщин на любом сроке, а также акушерам, гинекологам, педиатрам.Основным его отличием является то, что помимо региональных специалистов в области УЗИ, в нем примут участие и иностранные коллеги. В частности, руководитель отделения ультразвуковой диагностики центра Фетальной медицины в Нэшвилле Филипп Жанти.