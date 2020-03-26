На главной странице Госуслуг появился единый информер – это окно с суммой всех начислений, которые можно оплатить онлайн...

На главной странице Госуслуг появился единый информер – это окно с суммой всех начислений, которые можно оплатить онлайн. Это счета за детский сад, задолженности, автомобильные штрафы и иные начисления, выставленные на ваши документы.Как работает единый информер1. Ведомства выписывают начисления по данным ваших документов, сохраненных в профиле: например, автоштрафы приходят на водительское удостоверение, а оплата за детский сад может быть выставлена на паспорт родителя или свидетельство о рождении ребенка. Чем больше документов укажете, тем меньше шанс пропустить что-то важное.2. Специальное окно на главной странице упростит оплату счетов. Чтобы увидеть сумму, зайдите на Госуслуги с логином и паролем. Если счетчик пуст, а оплатить счет все-таки нужно – попробуйте найти его по квитанции. Для этого внесите номер УИН – он будет в бумажном извещении.Следите за обновлениями информера: например, он подскажет, сколько дней осталось до оплаты автоштрафа со скидкой 50%. При оплате картой не забудьте ее сохранить – тогда при следующем платеже не придется вносить данные заново.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73