Швейцария закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса.

Швейцария закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало издание The Local.Отмечается, что границу Швейцария закроет с полуночи 26 марта и после этого в страну смогут въехать только ее граждане, те у кого есть разрешение на работу и резиденты. Кроме того, исключение сделано для медицинских работников и дипломатов.Число зараженных коронавирусом в Швейцарии составляет более 10 тысяч человек, 153 человека скончались. Всего же на сегодняшний момент в разных странах мира заразились более 460 тысяч человек, более 113 тысяч выздоровели, более 20 тысяч умерли.