Владимир Сипягин поспешил поддержать Владимира Путина, сказав, что тот на первое место ставит заботу государства о своих гражданах

Вечером 25 марта Президент РФ Владимир Путин выступил к россиянам с обращением из-за ситуации с коронавирусом. Одним из важнейших заявлений стало то, что следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) для жителей страны станет нерабочей с сохранением зарплаты.Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поспешил поддержать Владимира Путина, сказав, что тот на первое место ставит заботу государства о своих гражданах:«Сегодняшнее обращение Президента России стало логическим продолжением его январского Послания Федеральному Собранию. На первое место Владимир Путин ставит заботу государства о своих гражданах», – отметил Губернатор Владимир Сипягин, комментируя обращение главы государства к гражданам России.«Обращение было связано в первую очередь с коронавирусом, но в нём прозвучали важные для нас сигналы о том, как окрепла, какую силу набрала наша страна в последние годы, и какие меры поддержки она теперь может обеспечить своим гражданам. В чём секрет нашей силы? Во взаимной поддержке и солидарности. Мы можем снизить страховые взносы для работодателей, чтобы стимулировать их к сохранению заработных плат для работников, на длительный срок разгрузить бизнес от налогового бремени, а граждан – от платы за услуги ЖКХ. Россия действительно становится социальным государством. Коронавирус стал лакмусовой бумажкой, показавшей, как многого мы, россияне, добились с 1993 года», – сказал глава региона.Напомним, что по состоянию на утро 25 марта во Владимирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Несмотря на отсутствие инфицированных, под медицинским наблюдением находится 5281 человек. Все они – граждане России. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1496 обращений с ОРВИ.