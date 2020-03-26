Четвероногий помощник взял след и привел полицейского-кинолога к тайнику.

22 марта 2020 года в дежурную часть отделения МВД по Селивановскому району поступило сообщение от местной жительницы о проникновении в один из дачных домов в деревне Курково. Женщина, присматривавшая за домом по просьбе хозяев в их отсутствие, обнаружила, что окна в доме разбиты, и позвонила в полицию.Прибывшие на место преступления полицейские произвели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли следы пальцев рук и подошвы обуви.К поискам подозреваемого сотрудники полиции привлекли служебную собаку – ротвейлера по кличке Ричард. Четвероногий помощник взял след и привел полицейского-кинолога в лесополосу, где в тайнике было спрятано похищенное имущество: бензопилы, шуруповерт, термосы и продукты питания.Оставленные на месте преступления и найденных вещах отпечатки пальцев полицейские проверили по специализированной базе. Выяснилось, что к преступлению может быть причастен 36-летний ранее судимый житель соседней деревни.Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания.В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением).