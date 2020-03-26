Отпуск с 28 марта по 5 апреля не коснётся работников администрации города Владимира

25 марта во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля) станет для всех жителей страны нерабочей с сохранением заработной платы.Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на экстренном совещании, прошедшем сразу после заявления Президента, объявил, кого из жителей города коснутся так называемые «путинские каникулы». По словам сити-менеджера, отпуск с 28 марта по 5 апреля не коснётся работников администрации города Владимира, а также структур жизнеобеспечения города. Поэтому работу продолжат и мэрия, и районные администрации, и муниципальные предприятия, в частности, МУП «Владимирводоканал», АО «Владимирпассажиртранс», МКУ «Центр управления городскими дорогами», МКУ «Благоустройство».«Андрей Шохин обратил особое внимание на блок социально-экономических преференций, пособий и льгот, а также меры по сохранению стабильности на рынке труда. В связи с вводимой на 6 месяцев отсрочкой налоговых платежей Андрей Шохин поручил финансовому управлению мэрии рассчитать объемы выпадающих доходов городского бюджета, чтобы принять своевременные решения для исполнения социальных обязательств и программ развития города», - уточнили на сайте мэрии.