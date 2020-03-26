Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации прекратить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими государствами. Соответствующий документ появился на сайте ..

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации прекратить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими государствами. Соответствующий документ появился на сайте правительства.Эта мера начнет действовать с 27 марта, сообщает . Исключение сделают для рейсов, которые связаны с вывозом граждан на родину, а также для полетов по отдельным решениям.Отмечается, что на такой шаг правительство пошло для предотвращения распространения коронавируса. За прошедшие сутки в России число заболевших выросло до 840. Жертвами инфекции стали два человека.