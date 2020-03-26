26.03.2020

2020-03-26 18:35:03

Студентам РАНХиГС интересно учиться дистанционно

Учебный процесс не прерывается. Студенты Владимирского филиала РАНХиГС осваивают новый формат конференций, лекций и экзаменов. Из-за пандемии коронавируса факультеты Управления, Права и Экономики перешли на дистанционное обучение. О преимуществах домашнего образования в нашем репортаже.

Студентка юридического факультета РАНХиГС Анастасия Тихонова уже 2 недели из-за пандемии осваивает новую форму обучения при помощи своего смартфона. В личном кабинете девушка изучает домашнее задание по специальным дисциплинам. Для этого ей достаточно ввести логин и пароль.

Анастасия Тихонова, студентка Владимирского филиала РАНХиГС:

- По телефону, по электронной почте, в личном кабинете, лекции проходят в обычном формате то есть ты каждое утро встаешь, ты понимаешь что это могут быть либо скайп конференции либо какие-то дистанционные обучения.

Система дистанционного обучения невозможна без технических средств на основе Интернет-технологий. В компьютерном классе есть всё необходимое для проведения контрольных видеоконференций, онлайн-тестов и экзаменов со всеми студентами, кто учится удаленно.

Ольга Корнилова, доцент кафедры экономики Владимирского филиала РАНХиГС:

- Они получают методические рекомендации по изучаемым темам , учебные материалы, задания и выстраиваем мы с ними обратную связь в виде выполненных задач

На сегодня Владимирский филиал РАНХиГС обучает студентов по 13 программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Качество дистанционного обучения ничем не отличается от обычного.

Татьяна Старикова, замдиректора Владимирского филиала РАНХиГС:

- Это возможность общаться, возможность показывать любые материалы с экрана компьютера преподавателя, поэтому конечно для студентов такая форма новая, но очень даже интересная.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер ЗакСобрания Владимирской области:

- На сегодняшний день все приспосабливаются к этой форме работы, чтобы образовательный процесс не прерывался, чтобы он осуществлялся качественно и в полном объеме. // Мы планируем весь учебный процесс, всю образовательную программу, которая необходима, выполнить в полном объеме, в те сроки, которые установлены законодательством, нашими договорными отношениями со студентами.

Все дисциплины во Владимирским филиале РАНХиГС могут изучаться дистанционно. Образовательный контент всегда находится в стадии совершенствования. Карантин продлится как минимум до майских праздников, но несмотря на новые вызовы, вуз активно развивается и идет в тренде учебных и управленческих практик.

Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Вести Владимир:

