Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Левобережном районе Липецка, СКР проводит доследственную проверку.

Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Левобережном районе Липецка, СКР проводит доследственную проверку.Страшную находку сделали жители одного из домов по проспекту Мира, когда утром 25 марта выносили мусор. Пакет с телом маленькой девочки лежал сверху в контейнере, отмечают "33Live.RuЛипецк".В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего и пытаются выйти на след матери ребенка.Ранее в среду труп новорожденного с пакете был обнаружен в подмосковной Электростали.