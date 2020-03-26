Немецкая промышленно-технологическая группа ThyssenKrupp объявила о начале реализации стальной стратегии 20-30, передает RTTNews.

Немецкая промышленно-технологическая группа ThyssenKrupp объявила о начале реализации стальной стратегии 20-30, передает RTTNews.В качестве первого шага компания сократит до 2 тысяч рабочих мест в течение следующих 3 лет и еще примерно 1 тысячу рабочих мест к 2026 году.Соглашение распространяется на все немецкие металлургические предприятия Thyssenkrupp. Коллективный договор вступает в силу с 1 апреля 2020 года и действует в течение 6 лет до 31 марта 2026 года.В связи с сокращением рабочих мест компания планирует укрепить производственную площадку в Дуйсбурге, закрыв отдельные подразделения в других местах.Из примерно 3 тысяч рабочих мест около тысячи будут сокращены в администрации. В сегменте тяжелых плит пострадали 800 рабочих мест. Кроме того, около 200 рабочих мест будут сокращены начиная с 2022 года путем оптимизации производственной сети.Кроме того, стальная стратегия предусматривает дополнительные инвестиционные рамки на общую сумму около 800 миллионов евро в течение 6 лет.Клаус Кейсберг, член исполнительного совета Thyssenkrupp AG, сказал: "Мы слишком долго откладывали решение проблем и избегали принятия решений. Соглашения дают нам возможность для маневра, чтобы сталь могла оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. и всесторонняя реструктуризация является предпосылкой для этого".Thyssenkrupp и IG Metall также договорились о немедленном пакете мер для борьбы с пандемией COVID-19. Это включает в себя требование для операций Thyssenkrupp Steel Europe увеличить компенсацию за кратковременную работу до 80%.