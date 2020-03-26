Власти Украины намерены ввести на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.По данным украинского минздрава, в настоящее время зарегистрировано 113 случаев заражения COVID-19, четыре из них с летальным исходом, один пациент выздоровел.Известно, что сейчас за рубежом находятся 18 граждан Украины, у которых подтвержден коронавирус.Представитель ведомства сообщила, что в разных странах на карантине находятся 152 украинца, шестеро из них вылечены и полностью здоровы. При этом трое украинцев с диагнозом COVID-19 скончались.Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны, запрещены все массовые мероприятия. Работа метро приостановлена.Как известно, 11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По состоянию на 25 марта в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.