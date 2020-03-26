В социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий».

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий».УМВД России по Владимирской области сообщает: данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми.Аналогичные сообщения были выявлены в социальных медиа в ряде других регионов страны и уже были опровергнуты сотрудниками полиции.Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.Управление МВД России по Владимирской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации!