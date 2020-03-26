ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Шония Константина Гигловича 1973 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Шония Константина Гигловича 1973 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2009 года.Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, кавказский тип, брови прямые, нос средний, рот средний.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73