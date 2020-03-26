Над всем миром, в том числе и над Россией, сгустились тучи. Граждане в панике из-за нового и от этого совершенно непредсказуемого вируса COVID-19. Казалось бы, что единственные, кто может помочь в этот непростой период – врачи и официальные ведомства. Но по факту оказалось, что они не готовы к критической ситуации.

Над всем миром, в том числе и над Россией, сгустились тучи. Граждане в панике из-за нового и от этого совершенно непредсказуемого вируса COVID-19. Казалось бы, что единственные, кто может помочь в этот непростой период – врачи и официальные ведомства. Но по факту оказалось, что они не готовы к критической ситуации.Одна из журналисток издания "Дни.ру" Екатерина Плискина накануне прилетела с райского острова Бали. По приезду она столкнулась с неотлаженной работой "хваленых" специалистов. Несомненно, этот рассказ тронет многих и откроет глаза на то, что происходит на самом деле.Утром наша сотрудница позвонила на горячую линию по коронавирусу, чтобы сообщить о своем возвращении в страну. Кроме того, проживающая в подмосковном городе Реутов Екатерина попросила прислать на дом врача, так как на протяжении трех последних дней у нее держалась повышенная температура.Действительно, медик из поликлиники (ЦГКБ г. Реутов, Городская поликлиника №1) пришел. Женщина представилась Малыгиной Татьяной Николаевной. Стоит отметить, что выглядела врач неподобающим образом – из защитной экипировки на ней была лишь маска. Ни костюма, ни перчаток, ни бахил.Пройдя в комнату, доктор, которая, как стало известно позже, оказалась участковым терапевтом, не была информирована о том, что пациентка на днях прибыла из-за границы."Я видела, как у нее затряслись руки, когда она поняла, что я могу быть носителем коронавируса", – поделилась Екатерина.Дальнейшее поведение медика вызывает много вопросов. Не измерив даже температуру пациентки, она бросилась вон из квартиры.25 Мар 2020 в 9:43 PDTШокированная произошедшим журналистка снова позвонила на горячую линию и рассказала о произошедшем. Специалисты ответили, что не могут ей помочь в данном вопросе и соединили с представителем Роспотребнадзора. Но тот тоже не дал никакого конструктивного ответа.Далее сотрудница "Дни.ру" дозвонилась до Минздрава. Выслушав ее, специалист по имени Татьяна удивленно заявила: "Как-то странно, к вам просто приехал доктор из поликлиники...", – сказала она. И, пообещав перевести в очередной раз на горячую линию по коронавирусу, просто-напросто положила трубку.Но больше всех в этой ситуации отличилась работница городского МФЦ Мария Левченко. Отчаявшаяся пациентка пригрозила представителю госуслуг тем, что имеет все полномочия и публично заявит о происходящем.26 Мар 2020 в 5:28 PDT"Ой, девушка, дайте, пожалуйста, этому огласку, потому что вы не первая с таким отношением врачей. Иногда они вообще не приезжают", – выпалила Левченко.На протяжении суток Екатерина пыталась добиться прихода врача на дом. Ведь сама выйти из дома и обратиться в медучреждение она не могла, находясь, по закону, на карантине. Но, к сожалению, ей так и не удалось получить помощи и совета от всевозможных инстанций."Я, конечно, просто в ужасе. Эта ситуация полностью отражает отношение медработников, представителей госучреждений и ведомств к людям в период . На кого надеяться в этот непростой для всех нас период – остается загадкой", – резюмировала Екатерина в беседе с коллегой.