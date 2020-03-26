Авиакомпании РФ продолжают вывозить россиян из разных стран на родину.

Авиакомпании РФ продолжают вывозить россиян из разных стран на родину.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).Сообщается, в частности, что 25 марта в Москву из Дели рейсом "Аэрофлота" вернулись 408 наших соотечественников, а авиакомпания "Россия" доставила в столицу из Гоа 127 пассажиров.26 марта планируется вывезти из Филиппин более 500 человек. В этот же день завершится перевозка пассажиров из Лиссабона.28 марта ожидается прилет из Перу и Кубы более 500 россиян.Росавиация и министерство иностранных дел РФ занимаются также мерами для вывоза около 190 сограждан из Объединенных Арабских Эмиратов, где полностью прекращены полеты авиации.Ранее Ростуризм сообщил, что за рубежом остаются 57,8 тысячи российских организованных туристов, все они вернутся в Россию до 31 марта.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной эпидемии – пандемией. В настоящее время в разных странах мира инфицированы более 446 тысяч человек, выздоровели более 112 тысяч, умерли почти 20 тысяч.